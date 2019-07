रोहित और बुमराह ने मलिंगा के लिए लिखा EMOTIONAL मेसेज

श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा अब वनडे इंटरनेशनल में गेंदबाजी करते नजर नहीं आएंगे। मलिंगा ने शुक्रवार (26 जुलाई) को बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। इस मैच के बाद क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने मलिंगा को उनके शानदार क्रिकेटिंग करियर के लिए बधाई दी है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले लसिथ मलिंगा के लिए उनके साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने भी उनको खास मेसेज दिया है।

मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला। आखिरी मुकाबले में भी मलिंगा ने धारदार गेंदबाजी की और 38 रन देकर तीन विकेट चटकाए। श्रीलंका ने 91 रनों से ये मुकाबला जीतकर मलिंगा को दमदार विदाई दी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट कर कहा, 'अगर मुझे मुंबई इंडियंस के लिए पिछले एक दशक में किसी एक मैच विनर को चुनना हो तो ये शख्स उसमें टॉप पर होगा। एक कप्तान के तौर पर वो मुझे तनावग्रस्त स्थिति में आराम देते हैं और हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। टीम में उनकी भूमिका ऐसी ही थी। मलिंगा आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं।'

बुमराह ने भी मुंबई इंडियंस के अपने साथी के बारे में कहा, 'मलिंगा की शानदार गेंदबाजी। आपने क्रिकेट के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा आपसे सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा।' भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'शानदार वनडे करियर के लिए आपको बधाई। भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकमानाएं।' पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर लिखा, 'केवल एक ही गेंदबाज जिन्होंने विश्व कप में दो हैट्रिक और वनडे में कुल तीन हैट्रिक ली है। एक ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है। हमेशा महान। शुक्रिया मलिंगा।' वनडे क्रिकेट में तीन हैट्रिक लेने वाले मलिंगा एकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने इस फॉरमैट में 226 मैचों में कुल 338 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2004 में श्रीलंका के लिए पहला मैच खेला था। मलिंगा ने घरेलू दर्शकों के सामने संन्यास लेने का फैसला किया और उनके इस फैसले का सम्मान करते हुए हजारों दर्शक अपने इस चहेते खिलाड़ी को विदाई देने पहुंचे।

मलिंगा के लिए दिग्गज क्रिकेटरों ने किए कुछ ऐसे TWEETS

If I had to pick one match winner among many others for @mipaltan in the last decade, this man will be on the top for sure. As a captain he give me breather during tense situation and he never failed to deliver, such was his presence within the team. Best wishes LM for the future pic.twitter.com/gJJJKy8gL3 — Rohit Sharma (@ImRo45) July 26, 2019

Classic Mali spell 🎯 Thank you for everything you've done for cricket. Always admired you and will always continue to do so 🤗. — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) July 26, 2019

Congratulations on a wonderful One Day career, #Malinga.

Wishing you all the very best for the future. pic.twitter.com/RLeKIudyWl — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 26, 2019

Only Bowler to take 2 WC Hatricks, total 3 ODI hatricks, & a man who made so many aspirations and beliefs come true in young cricketers, that one can succeed & like how, even with an unconventional bowling action. One of the all time greats & a great ambassador, #ThankYouMalinga pic.twitter.com/5GAByLTqFv — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 26, 2019