श्रीलंका को मिला मलिंगा का 'क्लोन', बॉलिंग देखकर रह जाएंगे हैरान- video

श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के लिए लसिथ मलिंगा ने कई बार मैच विनिंग गेंदबाजी की है। मलिंगा टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं और अब टीम के लिए बस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। श्रीलंका को अब एक नया मलिंगा मिल सकता है। 17 साल के मथीशा पथीराना का गेंदबाजी एक्शन बिल्कुल मलिंगा जैसा है, इसके अलावा वो मलिंगा की तरह ही सटीक यॉर्कर गेंद भी फेंक लेते हैं।

पथीराना ने श्रीलंका के लिए घरेलू सर्किट पर ट्रिनिटी की ओर से डेब्यू किया। उन्होंने डेब्यू मैच में सात रन देकर छह विकेट झटके। एक नजर उनके गेंदबाजी एक्शन पर और उनकी सटीक यॉर्कर गेंद पर-

Trinity College Kandy produces another Slinga !!



17 Year old Matheesha Pathirana took 6 wickets for 7 Runs on his debut game for Trinity !! #lka pic.twitter.com/q5hrI0Gl68