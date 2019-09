श्रीलंका का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा- उम्मीद है घर में आकर हराएंगे

Sri Lanka Tour of Pakistan 2019: श्रीलंका क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के दौरे पर जाने से इंकार कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने इसका आरोप भारत के सिर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दी है, जिसके बाद श्रीलंका के खेलमंत्री हरिन फर्नांडो ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।

दरअसल, श्रीलंका के खिलाड़ियों के पाकिस्तान जाने से इंकार करने के बाद फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को पाकिस्तान दौरा न करने की धमकी दी है और इसी कारण श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर खेलने से मुकर गए हैं। फवाद चौधरी इस ट्वीट का जवाब देते हुए श्रीलंका के खेलमंत्री हरिन फर्नांडो ने भी एक ट्वीट किया।

श्रीलंका के खेल मंत्री हरिन फर्नांडो ने ट्वीट करते हुए लिखा- इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि भारत की वजह से श्रीलंका के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से इंकार किया है। उन्होंने आगे लिखा कि कुछ खिलाड़ियों ने 2009 में हुई घटना की वजह से जाने से इंकार किया है। हम खिलाड़ियों के इस फैसले का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही हम ऐसे खिलाड़ियों की टीम चुनेंगे जो पाकिस्तान जाने को तैयार हो। हमारे पर फुल स्ट्रेंथ टीम है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही हराएंगे।

No truth to reports that India influenced Sri Lankan players not to play in Pakistan.Some decided not to play purely based on 2009 incident. Respecting their decision we picked players who were willing to travel. We have a full strength team & we hope to beat Pakistan in Pakistan

फवाद चौधरी ने ये भी दावा किया कि भारत ने ये कहा है कि अगर श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे पर गए तो उनका आईपीएल करार खत्म कर दिया जाएगा। चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, 'एक खेल कमेंटेटर ने मुझसे कहा कि भारत ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धमकी दी है कि अगर वे पाकिस्तान खेलने गए तो उनका आईपीएल करार खत्म कर दिया जाएगा। ये काफी नीच हरकत है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये भारतीय खेल अधिकारियों की ओछी हरकत है।'

Informed sports commentators told me that India threatened SL players that they ll be ousted from IPL if they don’t refuse Pak visit, this is really cheap tactic, jingoism from sports to space is something we must condemn, really cheap on the part of Indian sports authorities