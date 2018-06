WIvSL: तो क्या स्मिथ से भी कड़ी सजा मिल सकती है श्रीलंकाई कप्तान चंडीमल को

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने श्रीलंका के कप्तान दिनेश चंडीमल पर गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जबकि श्रीलंका बोर्ड इस फैसले के खिलाफ अपने खिलाड़ी के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद ये पहला मौका है, जब किसी टीम के कप्तान पर गेंद से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है।

Sri Lanka captain Dinesh Chandimal has pleaded not guilty to attempting to change the condition of the ball during the St.Lucia Test. Hearing to follow after completion of the match. #WIvSL

