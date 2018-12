EMERGING ASIA CUP: फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 3 रनों से हराया

श्रीलंका ने शनिवार को खेले गए 'इमर्जिंग नेशंस एशिया कप' टूनार्मेंट के फाइनल में भारत को कड़े मुकाबले में 3 रनों से हरा दिया। श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 271 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की युवा टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट पर 267 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। वह लगातार विकेट खोती रही। टीम का ऊपरी क्रम और मध्यक्रम पूरी तरह से नाकाम रहा। अंत में कप्तान जयंत यादव (76), शम्स मुलानी (46) ने टीम को जीत की राह पर बनाए रखा।

लेकिन 234 के कुल स्कोर पर जयंत और एक रन बाद मुलानी के आउट होने के बाद टीम फिर संकट में आ गई। जयंत ने 85 गेंदों की पारी में पांच चौके लगाए वहीं मुलानी ने 44 गेंदों पर पांच चौके जड़े। इन दोनों के जाने के बाद अतीत सेठ (नाबाद 28) ने टीम को जीत दिलाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। इससे पहले, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका इमर्जिंग टीम के लिए कामिंडु मेंडिस ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। उनके अलावा हाशिता बोयागोडा ने 54 रनों की पारी खेली। शेहन जयासूर्या (46) चार रन से अर्धशतक से चूक गए।

