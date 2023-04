IPL 2023 Live Streaming: दूसरा डबल हेडर, जानें कब, कहां और कैसे देखें दोनों मैचों को लाइव?

ऐप पर पढ़ें

SRH vs RR and RCB vs MI Match Live Streaming: आईपीएल के 16वें सीजन का आगाज हो चुका है। जिस तरह शनिवार को डबल हेडर का आयोजन हुआ। उसी तरह आज यानी रविवार 2 अप्रैल को भी सुपर संडे पर डबल हेडर देखने को मिलेगा। दिन का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और पिछले साल की उपविजेता टीम राजस्थान रॉयल्स के बीच है, जबकि दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच है। ऐसे में जान लीजिए कि आप इन दोनों मैचों को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं।

IPL 2023 का चौथा और पांचवां मैच कब और कहां खेला जाएगा?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2023 का चौथा मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार 2 अप्रैल को खेला जाएगा।

SRH vs RR and RCB vs MI IPL 2023 मैच कितने बजे शुरू होगा?

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2023 का चौथा मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, वहीं टॉस 3 बजे होगा। वहीं, बैंगलोर बनाम मुंबई मैच शाम साढ़े 7 बजे से खेला जाएगा और टॉस 7 बजे होगा।

कौन से टीवी चैनल देखें SRH vs RR and RCB vs MI आईपीएल 2023 मैच?

हैदराबाद बनाम राजस्थान और आरसीबी बनाम मुंबई मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर लाइव देख पाएंगे। इसका प्रसारण स्टार गोल्ड जैसे चैनलों पर भी होगा, क्योंकि ये डबल हेडर मैच हैं।

कैसे देखें SRH vs RR and RCB vs MI आईपीएल 2023 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप फ्री में जियोसिनेमा पर देख सकते हैं, जहां 12 भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। वहीं, इन मैचों से जुड़ी रोचक खबरों और स्कोरकार्ड के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के आईपीएल पेज पर विजिट कर सकते हैं।