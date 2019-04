IPL 2019: अलजारी जोसफ ने रचा इतिहास, तनवीर-मलिंगा को छोड़ा पीछे 

मुंबई इंडियंस के अलजारी जोसफ ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए आईपीएल (IPL 2019) में एक नया इतिहास रच दिया है। कीरोन पोलार्ड और फिर अलजारी जोसेफ की अगुआई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस ने शनिवार (6 अप्रैल) को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को एक कम स्कोर वाले मुकाबले में 40 रनों से हरा दिया।

सोहेल तनवीर को छोड़ा पीछे

इस मैच में अलजारी ने 12 रन देकर 6 विकेट लिए। इसी के साथ वह आईपीएल इतिहास के बेस्ट बॉलिंग फिगर देने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 6 विकेट लेकर पाकिस्तान के सोहेल तनवीर को पीछे छोड़ दिया है। सोहेल तनवीर ने आईपीएल 2008 में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 14 रन देकर 6 विरेट लिए थे।

आईपीएल इतिहास का बेस्ट बॉलिंग फिगर

6/12 – अलजारी जोसफ (मुंबई इंडियंस)

6/14 – सोहेल तनवीर (राजस्थान रॉयल्स)

6/19 – एडम जांपा (राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स)

5/5 – अनिल कुंबले (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)

5/12 – ईशांत शर्मा (डेक्कन चार्जर्स)

एंड्रयू टाई को छोड़ा पीछे

अलजारी जोसफ ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू मैच में 6 विकेट लिए हैं। इससे पहले एंड्रयू टाई ने अपने डेब्यू मैच में 2017 में 17 रन देकर 5 विकेट लिए थे।

लसिथ मलिंगा को छोड़ा पीछे

मुंबई इंडियंस की तरफ से बेस्ट बॉलिंग फिगर के मामले में अलजारी जोसफ ने लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है।

5/13 - लसिथ मलिंगा v दिल्ली डेयरडेविल्स, 2011

5/21 - मुनाफ पटेल v किंग्स इलेवन पंजाब, 2011

4/7 - अलजारी जोसफ v सनराइजर्स हैदराबाद, 2019

4/16 - लसिथ मलिंगा v डेक्कन चार्जर्स, 2012

4/18 - दिलहारा फर्नांडो v रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2008

22 गेंदों में जोसफ ने रचा इतिहास

पहला ओवर: W, 0, 0, 0, 0, 0

दूसरा ओवर: 2, 1, 0, 0, W, 1

तीसरा ओवर: 0, WD, 1, 1, WD, W, W, 1LB

चौथा ओवर: W, 4, 1, W



The debutant wreaks havoc here in Hyderabad as the @mipaltan win by 40 runs.



Alzarri Joseph with the best ever bowling figures in #VIVOIPL



Scorecard - https://t.co/kzyaotA3mE #SRHvsMI pic.twitter.com/bZECzrjZCE