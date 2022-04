SRH vs LSG: बर्थडे ब्वॉय टी नटराजन ने बटोरी सुर्खियां, क्रुणाल पांड्या को इस खतरनाक यॉर्कर पर किया बोल्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए हैं। राहुल और हुड्डा ने इस दौरान अर्धशतक जड़, वहीं टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और शेपर्ड ने 2-2 विकेट लिए हैं।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Mon, 04 Apr 2022 10:06 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.