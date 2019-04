जब SRH के लिए क्रिस गेल ने जड़ दिया 'चौका', VIDEO देखकर नहीं रुकेगी हंसी

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के अर्धशतक के बाद लेग स्पिनर राशिद खान के फिरकी के जादू से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) में सोमवार को यहां किंग्स इलेवन पंजाब को 45 रन से हराकर प्लेआफ में क्वालीफाई करने की ओर कदम बढ़ाए।

इस मैच में एक बेहद मजेदार नजारा भी देखने को मिला। अपनी शानदार बल्लेबाजी और चौकों-छक्कों से विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले गेल ने फनी अंदाज में सनराइजर्स हैदराबाद को चौका दे दिया। फील्डिंग करते वक्त गेल ने गेंद को ऐसी किक मारी की, वह सीमा रेखा के बाहर चली गई।

यह मजेदार वाकया उस समय हुआ जब वह गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैर से गेंद को रोकने की कोशिश में उन्होंने गेंद को सीमा पार पहुंचा दिया। केन विलियमसन ने एक गेंद को स्लाइस किया। गेल उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन गेंद को पैर से रोकने की कोशिश में गेल ने गेंद को सीमा पार कर दिया।

