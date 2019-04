LIVE IPL 2019, DCvcSRH: हैदराबाद ने टॉस जीतकर लिया पहले गेंदबाजी का फैसला

इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। हैदराबाद ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत दबदबे के साथ की थी। बाद में उनका अभियान थोड़ा भटक गया। मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टीम पिछले दो मैच हार गई। सनराइजर्स हर हाल में जीत की राह पर लौटना चाहेगी। वहीं दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर रायल चैलेंजर्स बैंगलोर और केकेआर के खिलाफ मैच जीत कर आत्मविश्वास से भरे हैं। एक और जीत उन्हें अंक तालिका में ऊपर ले जा सकती है।

SRH vs DC मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

Follow The Live Updates of SRH vs DC Below-

07:30 PM: हैदराबाद ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।