SRH vs CSK Live Streaming: धोनी और विलियमसन में होगी आगे बढ़ने की होड़, हैदराबाद बनाम चेन्नई मैच को ऐसे देखें लाइव

धोनी ने सीजन शुरू होने से पहले ही रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंप दी थी। लेकिन जडेजा की कप्तानी में से केवल दो में ही जीत मिली है और उसे छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अब जडेजा ने फिर

इस खबर को सुनें