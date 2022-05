SRH vs CSK: धोनी के कप्तान बनते ही चमक उठी चेन्नई की किस्मत, हैदराबाद को 13 रनों से दी पटखनी

चेन्नई सुपर किंग्स के 203 रनों के लक्ष्य के सामने हैदराबाद की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 189 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए मुकेश चौधरी ने सबसे अधिक चार विकेट लिए।

इस खबर को सुनें