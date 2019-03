SRHvRCB: डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टॉ ने ठोका शतक, तोड़ डाले IPL के कई रिकॉर्ड्स

आईपीएल 2019 का 11वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सनराइजर्स के ओपनर जॉनी बेयरस्टॉ और डेविड वार्नर ने विराट कोहली के नेतृत्व वाली बैंगलोर टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक ठोके। जॉनी बेयरस्टॉ ने 56 गेंदों में 12 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 114 रनों की पारी खेली। वहीं, एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले डेविड वार्नर ने 55 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 100 रनों की पारी खेली। आईपीएल 2019 में वार्नर की यह लगातार तीसरे मैच में 50 रन से ज्यादा की पारी रही।

Innings Break!



The @SunRisers post a mammoth total of 231/2, courtesy centuries from Bairstow and Warner.



What does @RCBTweets do from here? #VIVOIPL pic.twitter.com/vXwHzZReo0