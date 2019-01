दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है। बोथा ने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में अपनी टीम हरिकेन होबार्ट की सिडनी सिक्सर्स के हाथों हार के बाद अचानक यह फैसला लिया। हरिकेन होबार्ट की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक बोथा ने लिखा है, 'मेरे लिए यह बेहद भावुक पल है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समय आ गया है कि मैं अपने करियर में नए दौर की तरफ बढ़ूं।

