SAvPAK: तो क्या काला जादू के डर से स्वदेश लौटे हैरिस सोहैल!

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज के पहले टेस्ट के बाद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैरिस सोहैल स्वदेश लौट गए। सोहैल ने बताया कि उनके ऊपर काला जादू का असर था और इसी के चलते उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा।

ऐसा कहा गया था कि सोहैल घुटने की चोट और खराब होने के चलते पाकिस्तान लौटे, लेकिन अब कुछ और ही कहानी सामने आ रही है। सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट के बाद से सोहैल टीम के साथ नहीं हैं। पाकिस्तान की BOL न्यूज के मुताबिक घुटने की चोट के बढ़ने से सौहैल पाकिस्तान वापस लौटे। वहीं इनफ्लिक्स ने कुछ और ही दावा किया है।

Haris also told media that back in 2015, during the New Zealand tour, ‘supernatural forces’ had compelled him to change the hotel room and later caused his early exit from the tour with the injury. #HarisSohail #PCB pic.twitter.com/E3uPOQe4in