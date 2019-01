SAvsPAK; 3rd Test: द. अफ्रीका 262 पर ढेर, पाकिस्तान की भी खराब शुरूआत

पाकिस्तान के साथ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में 262 रन पर सिमट गया। जवाब में पाकिस्तान की शुरूआत भी खराब रही और पहले दिन स्टंप के समय उसने अपने दो विकेट सिर्फ 17 रन पर ही गंवा दिए थे। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अपने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 33 रन के अंदर गंवाए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक समय तीन विकेट पर 229 रन था, लेकिन उसकी पूरी टीम 262 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान को दिन के नौ ओवर खेलने को मिले जिसमें उसने दो विकेट पर 17 रन बनाए हैं। वह दक्षिण अफ्रीका से अभी 245 रन पीछे है। वर्नोन फिलैंडर ने चार ओवर में एक रन देकर दोनों विकेट लिए। उन्होंने शान मसूद (दो) और अजहर अली को लगातार गेंदों पर पवेलियन भेजा।

