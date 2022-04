SA vs BAN: अंपायरिंग और स्लेजिंग को लेकर बढ़ा विवाद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करेगा ICC से शिकायत

बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में 220 रनों से हार झेलनी पड़ी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Tue, 05 Apr 2022 07:20 AM

