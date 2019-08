INDvSA: जानिए क्यों डेल स्टेन ने मांगी विराट और भारतीय फैन्स से माफी

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के स्टार गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, हालांकि उन्होंने वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहने की बात कही थी। इसके बावजूद उन्हें भारत के खिलाफ अगले महीने होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया है, जिसको लेकर वो काफी निराश हैं और साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट फैन्स से माफी भी मांगी है।

स्टेन ने भारत दौरे पर ट्वंटी-20 सीरीज के लिए ना चुने जाने पर चनयकर्ताओं की कड़ी आलोचना की है और साथ ही इस दौरे पर ना जा पाने के लिए विराट और क्रिकेट फैन्स से माफी मांगी है। दक्षिण अफ्रीका को 15 सितंबर से शुरु होने वाले भारत दौरे में ट्वंटी-20 और टेस्ट सीरीज खेलनी है। स्टेन को उम्मीद थी कि उन्हें ट्वंटी-20 सीरीज के लिए चुना जाएगा लेकिन चयनकर्ताओं ने टीम की घोषणा करते हुए स्टेन को बाहर रखने का कोई कारण नहीं बताया।

