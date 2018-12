सेंचुरियन टेस्ट : जीत के लिए SA को 149 रन और PAK को 10 विकेट की दरकार

डुआने ओलीवर के पांच विकेटों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में भी बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। मेजबान टीम ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 190 रनों पर ढेर कर दिया। इस लिहाज से मेजबान टीम को जीतने के लिए 149 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे हासिल करने के लिए उसके पास पूरे तीन दिन का समय है। ओलीवर के अलावा दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने तीन और डेल स्टेन ने दो विकेट लिए। ओलीवर ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान को 181 रनों पर ही ढेर कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 223 रन बनाकर 42 रनों की बढ़त ले ली थी।

WICKET! It was a bit of a juggle there by Markram at short leg, but he kept his hands on it. The final wicket falls, Afridi goes for 4. Pakistan all out for 190 with a 140-run lead. Congratulations @Duanne992 on his 11th wicket of the match! Take a bow! #ProteaFire #SAvPAK pic.twitter.com/v5x8iSqVnv