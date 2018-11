AUS vs SA; T20: दक्षिण अफ्रीका ने वर्षाबाधित मैच में आॅस्ट्रेलिया को 21 रन से हराया

तेज गेंदबाज क्रिस मौरिस के दो विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने वर्षाबाधित टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आॅस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा दिया। भारी बारिश के कारण मैच समय पर शुरू नहीं हो पाया और इसे घटाकर 10 ओवर प्रति टीम का कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने 10 ओवर में छह विकेट पर 108 रन बनाए। जवाब में आॅस्ट्रेलियाई टीम सात विकेट पर 87 रन ही बना सकी। मौरिस ने डीआर्सी शार्ट (0) के रूप में आॅस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिय। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में क्रिस लिन (14) को भी पवेलियन भेजा।

Winners are grinners 😁 Great way to end the series with a 21-run win in the T20I. Well done Proteas and Man of the match @shamsi90 🔥🔥 #ProteaFire #AUSvSA pic.twitter.com/LwMJjFOLP2