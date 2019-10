BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का CAB ने ऐसे किया सम्मान- PICS

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 23 अक्टूर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 39वें अध्यक्ष का पदभार संभाला। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि वह बीसीसीआई को नई शुरुआत देंगे और भारतीय क्रिकेट को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने एक कार्यक्रम के दौरान 'दादा' का सम्मान किया।

बीसीसीआई की आम सभा में गांगुली को आधिकारिक रूप से बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपनी कप्तानी के समय का ब्लेज़र पहने हुए गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पिछले 65 सालों के इतिहास में वह पहले पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्हें इस संस्था के प्रमुख का पद सौंपा गया है।

बारिश के बीच गांगुली फॉर्मल अटायर में ईडन गार्डन्स स्टेडियम पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएबी के अधिकारियों ने गांगुली को फूलों और विशेष रूप से तैयार पगड़ी से स्वागत किया। गांगुली हालांकि पगड़ी नहीं पहनना चाह रहे थे। सम्मान समारोह के दौरान स्टेज पर बंगाल के पुरुष टीम के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन और महिला टीम की कप्तान पारोमिता रॉय भी मौजूद थीं।

सीबीएबी सचिव अभिषेक डालमिया ने अपने संबोधन में कहा, “बीसीसीआई की छवि खराब हो गई है और अब गांगुली इसे सुधारने का काम करेंगे।” डालमिया ने कहा कि गांगुली के पास क्रिकेट प्रशासन का अपार अनुभव है, क्योंकि उनकी देखरेख में हाई प्रोफाइल भारत-पाकिस्तान मुकाबला हुआ था और 2016 में आईसीसी टी-20 विश्व कप फाइनल खेला गया था। इससे गांगुली को आईसीसी की बैठकों में अपनी बात अच्छे से रखने का बल मिलेगा।''



