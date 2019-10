सौरव गांगुली ने UNGA में इमरान खान के भाषण को बताया बकवास, कहा- पाकिस्तान को शांति की सबसे ज्यादा जरूरत

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से दिए गए भाषण की हो रही चहुंओर आलोचना हो रही है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी यूएनजीए में दिए गए इमरान खान के भाषण को बकवास करार दिया है। गांगुली ने कहा,'जिस इमरान ने यूएनजीए में भाषण दिया वह क्रिकेटर इमरान खान नहीं थे, जिन्हें पूरा विश्व जानता है।' सौरव गांगुली ने गुरुवार को अपने टीम के पूर्व साथी वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'वीरू, मैंने देखा इसे और मैं इससे हैरान हूं। यह ऐसा भाषण था जिसे किसी ने नहीं सुना। विश्व को इस समय शांति की जरूरत है। खासकर पाकिस्तान को तो शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस नेता ने जो बोला वह बकवास था। यह वह इमरान खान नहीं है जिसे विश्व जानता है।' वीरेंद्र सहवाग ने गुरुवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक अमेरिकी न्यूज एंकर को इमरान की आलोचना करते हुए देखा जा सकता है।

You sound like a welder from the Bronx, says the anchor. After the pathetic speech in the UN a few days ago , this man seems to be inventing new ways to humiliate himself. pic.twitter.com/vOE4nWhKXI

दरअसल इमरान खान ने यूएनजीए से इतर एक अमेरिकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने चीन की तारीफ करते हुए अमेरिका की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने चीन के आधारभूत ढांचे का उदाहरण देते हुए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए। इस दौरान इमरान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क की सड़कों का मजाक उड़ाया और चीन की सड़कों को इससे कहीं बेहतर करार दिया था। इस पर अमेरिकी न्यूज एंकर ने इमरान खान की चुटकी लेते हुए कहा, 'आप किसी देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि ब्रॉन्क्स के किसी वेल्डर की तरह बात कर रहे हैं।' गांगुली और सहवाग से पहले, हरभजन सिंह और मोहम्मद शमी भी इमरान खान के भाषण की आलोचना कर चुके हैं। अपने भाषण में इमरान ने नफरत की भाषा बोली थी और भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी दी थी।

Viru .. I see this and I am shocked ..a speech which is unheard of .. a world which needs peace ,pakistan as a country needs it the most .. and the leader speaks such rubbish ..not the Imran khan the cricketer world knew ..speech in UN was poor ..