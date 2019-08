राहुल द्रविड़ को मिला नोटिस तो BCCI पर भड़के गांगुली, बोले- भारतीय क्रिकेट को भगवान बचाए

पूर्व भारतीय कप्तान और वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के क्रिकेट संचालन प्रमुख राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को बीसीसीआई के एथिक्स अधिकारी डीके जैन ने उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों पर नोटिस जारी किया है। राहुल द्रविड़ को इस तरह नोटिस थमाए जाने पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और हरभजन सिंह बुरी तरह भड़क गए हैं। इन दोनों क्रिकेटरों ने ट्वीट कर इस मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

बीसीसीआई के लोकपाल और आचरण अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) डीके जैन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। गुप्ता की शिकायत के अनुसार द्रविड़ कथित हितों के टकराव के दायरे में आते हैं जो कि एनसीए निदेशक होने के साथ इंडिया सीमेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष भी हैं। इंडियन सीमेंट के पास आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स का स्वामित्व है।

राहुल द्रविड़ को नोटिस भेजे जाने पर सौरव गांगुली ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट लिखा, "भारतीय क्रिकेट में 'हितों के टकराव' नाम का नया फैशन चल रहा है...भारतीय क्रिकेट का भगवान भला करे...अब द्रविड़ को भी बीसीसीआई के एथिक्स अधिकारी ने नोटिस भेज दिया।"

New fashion in indian cricket .....conflict of interest ....Best way to remain in news ...god help indian cricket ......Dravid Gets Conflict of Interest Notice from BCCI Ethics Officer https://t.co/3cD6hc6vsv .

इसके बाद हरभजन सिंह ने भी इस मामले में सौरव गांगुली का साथ दिया। उन्होंने भी कहा, भारतीय क्रिकेट पता नहीं कहा जा रहा है। इंडियन क्रिकेट में आपको उनसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता है। लीजेंड को इस तरह नोटिस भेजना उनका अपमान करना है। भारतीय क्रिकेट को भगवान बचाएष

Really ?? Don’t know where it’s heading to.. u can’t get better person thn him for indian cricket. Sending notice to these legends is like insulting them.. cricket need their services for betterment.. yes god save indian cricket 🙏 https://t.co/lioRClBl4l