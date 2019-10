सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष बनकर बनाएंगे ये स्पेशल रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भर दिया है। उनके खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए कोई और नामांकन नहीं है। ऐसे में तकनीकी लिहाज से सौरव गांगुली का बोर्ड का अध्यक्ष बनना तय है। अगर वह बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं तो भारतीय क्रिकेट जगत में नया इतिहास रच देंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही गांगुली के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा।

अपनी आक्रामक कप्तानी से भारतीय क्रिकेट में नए युग का आगाज करने वाले सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कप्तान होंगे। पहले कप्तान महाराजकुमार थे, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1936 में तीन टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया। वह 1954 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे।

हालांकि, लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर 2014 में अंतरिम अध्यक्ष चुने गए थे।

Then the Maharaja of Vizianagaram and now Prince of Kolkata!#Ganguly