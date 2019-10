BCCI अध्यक्ष बनने से पहले ही सोशल मीडिया पर ऐसे छाए सौरव गांगुली

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। खबरों के मुताबिक गांगुली 14 अक्टूबर यानी कि आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के नए सचिव और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं।

इन तीनों का ही निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि 47 वर्षीय सौरव गांगुली हाल ही में लगातार दूसरी बार ​निर्विरोध बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगर सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं तो उनका कार्यकाल सिर्फ 10 महीने के करीब का होगा। क्योंकि बीसीसीआई के नए संविधान के मुताबिक उन्हें अगले साल सितंबर में 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा। इसके तहत गांगुली अगने तीन साल तक बीसीसीआई के किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे।

सौरव गांगुली को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के रिऐक्शन आ रहे हैं। हाल ये है कि जब गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने को लेकर खबरें मीडिया में आईं, तब से ही वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैं। गांगुली को लेकर कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं-

Good time for Indian Cricket!! 👏

Buy your favorite crackers now. Every Cup is coming to India now. #SouravGanguly #BCCI pic.twitter.com/NP6ZqGyyxu — Arpita Mukherjee (@ImArpitaMukherj) October 13, 2019

The same BCCI once removed #SouravGanguly from Captaincy. Removed him from Playing 11. Now he is going to head BCCI. Lesson is when life slaps you with hard times, hit life back in swag like Dada. — Debi (@WhoDebitara) October 14, 2019

Well, most fans waited for a day in Indian cricket when Dada @SGanguly99 becomes the @BCCI president and Dravid the coach of senior team. One wish will soon become a reality, the other shouldn't take too long either! #BCCI #SouravGanguly — Ateet Sharma (@Ateet_Sharma) October 13, 2019