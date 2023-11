ऐप पर पढ़ें

India vs Australia Who Will Win World Cup 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को दोपहर दो बजे से खेला जाना है। इस मैच को शुरू होने में एक दिन का समय रह गया है, ऐसे में पूर्व खिलाड़ियों समेत क्रिकेट पंडितों द्वारा भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिकतर लोग मेजबान टीम इंडिया को प्रबल दावेदार बता रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म को देखते हुए कहा है कि भारत के लिए खिताब जीतना उतना भी आसान नहीं होगा। बता दें, वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक 10 में से 10 मैच जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है। वहीं कंगारुओं ने इस टूर्नामेंट में अपने पिछले लगातार 8 मैच जीते हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच फाइनल में घमासान टक्कर देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने इस मैच को लेकर क्या भविष्यवाणी की है-

2003 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलने वाले भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने पत्रकारों से कहा 'भारत इस समय दमदार दिख रहा है। मैं उन्हें अहमदाबाद के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है और केवल एक मैच और, ऑस्ट्रेलिया उनके और विश्व कप ट्रॉफी के बीच खड़ा है। अगर भारत ने अब तक टूर्नामेंट में जैसा प्रदर्शन किया है, वैसा ही खेलना जारी रखा तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। यह एक अच्छा मैच होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छी टीम है।'

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री बोले- भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। वे वर्ल्ड कप फाइनल प्रबल दावेदार के रूप में खेलेगा। उन्हें कुछ अलग नहीं करना है, उन्हें बस वही जारी रखना है जो वे पिछले दो मैचों में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि टीम संयमित और शांत रहे और दबाव को संभाले। हर भारतीय क्रिकेटर टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जो एक अच्छा संकेत है।

पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने कहा, 'भारत अपराजेय है। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में तीनों (बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण) विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने टूर्नामेंट में अपने सभी 10 मैचों में दबदबा बनाया है।'

पूर्व ऑस्ट्रेलिया प्लेयर माइकल बेवन ने फाइनल को लेकर कहा 'वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचना एक जबरदस्त उपलब्धि है। यह कुछ ऐसा है जो अक्सर नहीं होता। हमारे सामने फाइनल में खेलने वाली दो टीमें हैं जो अपनी टॉप फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास काफी प्रतिभाशाली प्लेयर हैं। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच में किसी भी समय अंतर पैदा करने का माद्दा रखते हैं। हालांकि, मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की जरूरत है। भारत क्लियर फेवरेट है मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वनडे वर्ल्ड कप 2023 जीतने की संभावना है। जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में स्लो स्टार्ट किया लेकिन फिर धमाकेदार कमबैक किया।'

आखिरी में सैयद किरमानी जो भारत की 1983 विश्व कप जीत में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले ही साफ कर दिया था कि भारत यह वर्ल्ड कप जीतने वाला है। उन्होंने कहा 'भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, उन्होंने बहुच अच्छा खेला है।'