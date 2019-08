Ashes 2019 Eng vs Aus: गांगुली ने कहा- एशेज ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है

Ashes 2019 Eng vs Aus Sourav Ganguly: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज सौरव गांगुली ने एशेज सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन दिनों इंग्लैंड की मेजबानी में एशेज सीरीज खेली जा रही है। एशेज क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी सीरीज है। गांगुली एशेज सीरीज में खेली जा रही क्रिकेट से काफी ज्यादा प्रभावित हैं।

गांगुली ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज ने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है। बर्मिंघम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी तो लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने शानदार वापसी की, लेकिन जीत नहीं सके। गांगुली खेल के दो सबसे पुराने प्रतिद्वंद्वियों के बीच खेली जा रही क्रिकेट के स्तर को देखकर काफी खुश हैं।

The” Ashes “ series have kept test cricket alive .... upto rest of the world to raise their standards