सौरव गांगुली ने कहा- लक्ष्मण की 281 रनों वाली पारी ने मेरा क्रिकेट करियर बचा लिया

मैच फिक्सिंग प्रकरण से बेहाल भारतीय क्रिकेट 21वीं सदी की शुरुआत में मुश्किल दौर से गुजर रहा था जब सौरव गांगुली को टीम की कमान सौंपी गई। आॅस्ट्रेलिया के साथ मुंबई में खेला गया टेस्ट सीरीज का पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम 0-1 से पीछे थी। कोलकाता के ईडेन गार्डंस में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने फॉलोआन खेलते हुए वीवीएस लक्ष्मण की 281 और राहुल द्रविड़ की 180 रन की पारियों और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 376 रन की साझेदारी की बदौलत भारत ने आॅस्ट्रेलिया को 171 रन से हराकर यादगार जीत दर्ज की। दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण की 281 रन की पारी भले ही इतिहास का हिस्सा बन गई हो लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का कहना है कि इस पारी ने असल में उनका करियर बचाया था।

