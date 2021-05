कोरोना संकट में मदद के लिए सोनू सूद ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी करण शर्मा को कहा शुक्रिया

भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। पूरा देश इस संकट से जूझ रहा है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी कर्ण शर्मा को उनकी चैरिटी फाउंडेशन की मदद के लिए शुक्रिया कहा है। सोनू सूद की संस्था इस कठिन समय में लोगों की मदद के लिए आगे आई है और कई कोविड-19 से प्रभावित लोगों की उनकी संस्था ने मदद की है।

भारत में दूसरी महामारी से कोरोना पीड़ितों को राहत देने के लिए सोनू सूद ने सोनू सूद फाउंडेशन की स्थापना की है। मंगलवार को सोनू सूद ने सोनू सूद फाउंडेशन में योगदान देने के लिए कर्ण शर्मा की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर कर्ण की तारीफ करते हुए लिखा कि सीएसके के इस खिलाड़ी ने देश के युवाओं को प्रेरित किया है। सूद ने अपने ट्वीट में लिखा, " कर्ण शर्मा भाई सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन को लगातार सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर से देश के युवाओं को प्रेरित किया है और आप जैसे लोग ही वास्तव में इस दुनिया को शानदार और शांतिपूर्ण जगह बनाते हैं।"

Thank you bhai. You are a true hero on and off the field. Love u always ❣️ https://t.co/Zh3r83U7re