सोफिया हयात का दावा- मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे रोहित शर्मा

मॉडल और एक्ट्रेस सोफिया हयात ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफिया हयात अपनी जिंदगी पर एक किताब लिख रही हैं जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा से अपने रिश्ते के बारे में लिखने की बात कही है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि रोहित शर्मा के साथ वह रिलेशनशिप में थी। उन्‍होंने बताया कि रोहित शर्मा उन पर फिटा थे और दोनों एकदूसरे के काफी करीब थे। सोफिया ने तो रोहित शर्मा के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रहने की बात भी कही है। गौरतलब है कि रोहित ने साल 2015 में रितिका सजदेह से शादी की थी और इन दोनों की हाल ही मे एक बेटी हुई है। इन दोनों ने जिसका नाम समायरा रखा है।

Can we please stop the lies! pic.twitter.com/F93rwkkkMN