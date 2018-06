अर्जुन तेंदुलकर का अंडर-19 टीम में सिलेक्शन, सोशल मीडिया पर छाई 'नेपोटिज्म' ट्वीट

दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में शुमार भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में चुना गया। गुरुवार को उन्हें टीम में शामिल किया गया और इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। अर्जुन की उम्र 18 साल है और वो भारत के लिए पहली बार नीली जर्सी में खेलते दिखाई दे सकते हैं।

सचिन तेंदुलकर के बेटे 'अर्जुन' का भारत की अंडर 19 टीम में हुआ चयन

भारत की अंडर-19 टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाएगी। श्रीलंका में भारत की अंडर-19 टीम को दो चार दिवसीय मैच खेलने हैं। अर्जुन पिछले काफी समय से पूरे डेडिकेशन के साथ क्रिकेट में जुटे हुए हैं। अर्जुन को चार दिवसीय मैचों के लिए तो टीम में चुना गया लेकिन वनडे मैचों के लिए उनका टीम में चयन नहीं हुआ।

वहीं सोशल मीडिया पर अर्जुन के चयन को लेकर तमाम तरह के रिऐक्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों ने तो इसे नेपोटिज्म भी करार दिया, वहीं कुछ फैन्स ने इसे नया तेंदुलकर युग बताया। सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिऐक्शन्स....

Its easy to tweet about nepotism wrt to the selection of #ArjunTendulkar . He has worked as hard as any other young cricketer in last 3-4 years. His talent and application on field will decide if he survives the competition or not. — Vignesh Shenoy (@vigneshenoyk) June 8, 2018

Arjun tendulkar will have a challenge thruout his entire career ! The tag of nepotism — Sanjeev (@sanjeevkkaundal) June 8, 2018

Giving a slot to someone, because his father was a great in same field is grossly wrong. Hiw much Sachin is dedicated or work hard dosent count, only thing matter is how good is Arjun Tendulkar at game. And if his selection cut positions of a deserving player, its grossly wrong. — Simant Mukund (@mukundsimant) June 8, 2018

If deewar movie is again made with #ArjunTendulkar he will say 'Mere Pass baap hai' 😁 — crime master gogo (@vipul2777) June 8, 2018

#ArjunTendulkar is lucky to learn cricket whole life under Sachin Tendulkar n now will learn under Rahul dravid... He is basically living dream life — crime master gogo (@vipul2777) June 8, 2018