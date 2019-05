WT20 CHALLENGE: स्मृति और गेंदबाजों ने ट्रेलब्लेजर्स को दिलाई 2 रन की जीत

कप्तान स्मृति मंधाना के अर्धशतक के बाद सोफी एक्लेस्टोन और राजेश्वरी गायकवाड़ की उम्दा गेंदबाजी के दम पर ट्रेलब्लेजर्स ने महिला टी20 चैलेंज के रोमांचक लीग मैच में सुपरनोवाज को 2 रन से हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति ने 67 गेंद में 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 90 रन की पारी खेलने के अलावा हरलीन देओल (36) के साथ दूसरे विकेट के लिए 119 रन जोड़े। जिससे ट्रेलब्लेजर्स ने धीमी शुरुआत से उबरते हुए 5 विकेट पर 140 रन बनाए। इसके जवाब में सुपरनोवाज की टीम एकलेस्टोन (11 रन पर 2 विकेट) और राजेश्वरी (17 रन पर 2 विकेट) की फिरकी के जादू के सामने कप्तान हरमनप्रीत कौर (34 गेंद में नाबाद 46, आठ चौके) की तेजतर्रार पारी के बावजूद 6 विकेट पर 138 रन की बना सकी।

सोफी डिवाइन (32), चामरी अटापट्टू (26) और जेमिमा रोड्रिग्ज (24) ने भी उम्दा पारियां खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपरनोवाज की शुरुआत भी खराब रही। टीम ने दूसरे ओवर में ही प्रिया पूनिया (01) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने आज 20 बरस की हुई बायें हाथ की स्पिनर एकलेस्टोन की गेंद पर विकेटकीपर रवि कल्पना को कैच थमाया। चामरी अटापट्टू और जेमिमा ने इसके बाद पारी को संवारा। दोनों ने पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 42 रन तक पहुंचाया। जेमिमा ने झूलन गोस्वामी पर लगातार दो चौके मारे लेकिन 16 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रही जब शकीरा सेलमन की गेंद पर दीप्ति ने मिड आन पर उनका कैच टपका दिया।

