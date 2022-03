स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने शतकीय पारी खेल जीता दिल, फैंस को आई कोहली-धोनी की याद

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 के 10वें मुकाबले में 317 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार शतक जड़ा, जिसकी दम पर भारत पहली बार वर्ल्ड कप में 300 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा। मंधाना ने 119 गेंदों पर 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से 123 रन बनाए, वहीं हरमनप्रीत कौर ने 107 गेंदों पर 10 चौकों और दो छक्कों की मदद से 109 रनों की पारी खेली।

मंधाना और हरमनप्रीत की इस बारी के बाद फैंस को विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की याद आई। दरअसल, स्मृति मंधाना और विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, वहीं हरमनप्रीत कौर और महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं। धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया है मगर वह आईपीएल में अभी भी इसी नंबर की जर्सी को पहनकर खेलते हैं।

स्मृति मंधाना के शतक के बाद भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने लिखा "तो भारत के 18वें नंबर के खिलाड़ी ने आज शतक जड़ा है। इसी नंबर का खिलाड़ी भारत के लिए पिंक बॉल टेस्ट में एकमात्र शतक लगाने वाला खिलाड़ी है।" यहां जाफर विराट कोहली की बात कर रहे हैं।

So India's no.18 who also happens to be the only pink ball centurion in the team scored a hundred today 😉 #INDvWI #CWC22 #INDvSL pic.twitter.com/TGLwFgbjxm

देखें मंधाना और हरमनप्रीत की बल्लेबाजी देख कैसे फैंस को कोहली और धोनी की याद आई



Virat Kohli (18)- Smriti Mandhana (18)

Ms Dhoni(7)-Harmanpreet Kaur(7)



Well played @mandhana_smriti and @ImHarmanpreet champions,very entertaining match,all the best your future game. 🏆 #CWC22 #IndvsWI — Sivaranjan V official (@Siva47496929) March 12, 2022

@StarSportsIndia who's Jersey no. 18 & 7 in indian cricket. I am telling you

who's not only Virat kohli and Ms dhoni but also smriti consistent mandhana and harmanpreet damadar kaur. @BCCI @cricketaakash #SmritiMandhana. — captain sahil khan (@Mohd_Unmukt) March 12, 2022