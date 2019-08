SLvNZ: दूसरे दिन भी बारिश ने बिगाड़ा खेल श्रीलंका का स्कोर 144/6

SL vs NZ, Sri Lanka vs New Zealand, SL vs NZ 2nd Test Day-2 Updates: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के पी सारा ओवल मैदान में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन भी बारिश ने काफी समय का खेल बिगाड़ा और महज 29.3 ओवर का मैच ही हो सका। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने छह विकेट पर 144 रन बना लिए हैं।

मैच के पहले दिन 36.3 ओवर का खेल ही संभव हो पाया था और दूसरे दिन स्थिति और भी खराब रही। 29.3 ओवर का खेल संभव हो पाया जिसमें श्रीलंका ने 59 रन जोड़कर चार विकेट गंवा दिए। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 49 रन से आगे खेलना शुरू किया और 165 गेंदों में छह चौकों की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे नॉटआउट बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज दो रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कुशल परेरा का खाता भी नहीं खुला। बांए हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने मैथ्यूज और परेरा को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

टिम साउदी ने करुणारत्ने को आउट करने के बाद निरोशन डिकवेला को भी आउट किया। खेल समाप्त होने के समय धनंजय डीसिल्वा 32 रन बनाकर और दिलरुवान परेरा पांच रन बनाकर क्रीज पर थे। न्यूजीलैंड की तरफ से बोल्ट और साउदी ने दो-दो विकेट लिए जबकि कॉलिन डी ग्रैंडहोम और विलियम समरविल को एक-एक विकेट मिला। ट्रेंट बोल्ट ने इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया। अब उनके खाते में 251 टेस्ट विकेट हैं। इस तरह से वो न्यूजीलैंड के तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिसके खाते में 250 या इससे ज्यादा विकेट हैं।