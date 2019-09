कप्तान विराट कोहली ने शेयर की ये फोटो, फैन्स ने Troll कर लिखा- चालान कटने के बाद हुआ ये हाल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वेस्टइंडीज के सफल दौरे के दो दिन बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसे लेकर फैन्स उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इस फोटो में विराट शॉर्ट्स पहनकर बैठे हैं, जिसको लेकर कुछ फैन्स ने कमेंट में लिखा कि चालान कटने के बाद विराट का ये हाल हो गया है।

भारत में हाल में ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए जुर्माना राशि काफी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद से चालान को लेकर कई तरह के Memes वायरल हो रहे हैं। भारत ने वेस्टइंडीज दौरे पर तीन-तीन मैचों की ट्वंटी20 और वनडे सीरीज खेली, जबकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली। भारत ने इस दौरे पर एक भी मैच नहीं गंवाया। ट्वंटी20 और टेस्ट सीरीज में भारत ने क्रम से 3-0 और 2-0 से क्लीनस्वीप किया, जबकि वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम की। वनडे सीरीज का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

विराट ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'जब तक हम खुद को अंदर से झांककर देखते हैं, हमें बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं होती।' विराट के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी थीं। विश्व कप के बाद ये भारत का पहला दौरा भी था। यहां से टीम स्वदेश लौटेगी, जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को तीन-तीन मैचों की ट्वंटी20 और टेस्ट सीरीज खेलनी है।

As long as we look within, we won't need to seek anything outside. 💫 pic.twitter.com/CvUVElZwjm