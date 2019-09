सिंगापुर की क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, इस टीम को हराकर मचाया धमाल

Singapore vs Zimbabwe: सिंगापुर क्रिकेट टीम के लिए यह ऐतिहासिक मौका है। उन्होंने आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त जिंबाब्वे की टीम को 4 रन से हरा दिया है। बारिश से बाधित इस मैच को 18 ओवर का कर दिया गया था। सिंगापुर ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 191 रन बनाए। कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा नहीं छू सका, लेकिन टेलेंडर्स की बदौलत टीम का स्कोर 180 रन पार कर सका।

रोहन रंगराजन ने 22 गेंदों में 39 रन बनाए और सुरेंद्रन चंद्रमोहन ने 23 रन की पारी खेली। दोनों ही ओपनर एक ओवर में आउट हुए। अरित्रा दत्ता भी सात रन बनाकर आउट हो गए। डेविड और मनप्रीत सिंह की 41-41 रनों की पारियों ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद की। जिंबाब्वे की ओर से रियान बर्ल ने तीन विकेट लिए।

182 रनों का पीछा करते हुए जिंबाब्वे ने 22 रन पर पहली विकेट खो दी। ब्रायन चारी 2 रन बनाकर अमजद महबूब की गेंद पर आउट हो गए। रेगिस चकबावा और सीन विलियम्सन के बीच 39 रनों की भागीदारी हुई। लेकिन सेलाडोर विजयकुमार ने चकबावा को 48 रन पर आउट कर दिया।

सीन विलियम्सन और टिंटोंडा मुतुंबोड्जी के बीच 79 रन की भागीदारी हुई। विलियम्सन ने अर्द्धशतक लगाया। ऐसा लग रहा था कि जिंबाब्वे जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन विलियम्सन और मुतुंबोड्जी के विकेट लेकर सिंगापुर गेम में वापस आ गया। जब टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी तो जिंबाब्वे ने नियमित अंतराल पर विकेट खोना जारी रखा और 4 रन से मैच हार गए।

