Most Player Of the Match Awards in T20Is: सिकंदर रजा ने गुरुवार रात आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में शानदार प्रदर्शन कर ना सिर्फ अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाई, बल्कि टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े मैच विजेता खिलाड़ियों की सूची में भारत के सूर्यकुमार यादव को भी पछाड़ा। सिकंदर रजा ने आयरलैंड के खिलाफ हरारे में खेले गए इस मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए फिर इसके बाद 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 65 रनों की शानदार पारी खेली। इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह सिकंदर रजा का यह कुल 14वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है।

इसी के साथ जिम्बाब्वे के कप्तान ने इस फॉर्मेट में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है। सूर्या ने अपने करियर में अभी तक यह अवॉर्ड 13 बार जीता है, वहीं अब सिकंदर रजा 14 बार इसे अपने नाम कर चुके हैं। सिकंदर रजा T20I में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस सूची में दूसरे पायदान पर हैं।

वहीं टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली 15 बार अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर यह अवॉर्ड जीत चुके हैं।

विराट कोहली ने पिछले एक साल से टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है और आगामी टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम में उनकी जगह पर भी असमंजस बना हुआ है। ऐसे में सिकंदर रजा के पास कोहली को पछाड़ने का शानदार मौका होगा।

T20I में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी-

15- विराट कोहली

14- मोहम्मद नबी

14 - सिकंदर रजा

13- सूर्यकुमार यादव

12 - रोहित शर्मा

बात मुकाबले की करें तो, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इन दोनों टीमों के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला गया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मेहमान टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। मेजबान टीम के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। वहीं इस स्कोर का पीछा करते हुए कप्तान ने 65 रनों की मैच जिताऊ पारी भी खेली। जिम्बाब्वे ने इस रोमांचक मैच की आखिरी गेंद पर 1 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।