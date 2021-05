ताउते तूफान ने जमकर पहुंचाया वानखेड़े स्टेडियम को नुकसान, मंजर देखकर घबराए कोच रवि शास्त्री

समुद्री तूफ़ान ताउते ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम को गहरा नुकसान पहुंचाया है औऱ स्टेडियम की 16 फीट की साइट स्क्रीन को तहस-नहस कर डाला है। ताउते तूफान ने 90 किलो प्रतिघंटे की रफ्तार से दस्तक दी। उसने मुंबई और आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचाई। कई इलाकों में पानी भर गया, तो कई मकान ढह गए। कई घरों की छतें भी यह तूफान उड़ा ले गया। ताउते की मचाई तबाही का खौफनाक मंजर देखने के बाद हर कोई हिल गया। इस तूफान ने लोगों के घर उजाड़े, उनके जान, माल को नुकसान पहुंचाया तो साथ ही क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाया।

टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का सिर भी ताउते तूफान की ताकत देख चकराता दिखा। ताउते जब मुंबई को तबाह और बर्बाद कर रहा था, उस वक्त रवि शास्त्री ट्विटर पर उसके जोर का वर्णन अपने शब्दों में कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि, 'तूफान तो तूफान होता है बहुत खतरनाक था। ये अब भी जारी है। हमारे फिंगर क्रॉस हैं, इस उम्मीद के साथ कि तूफ़ान ज्यादा तबाही न मचाए।'

Cyclone is a Cyclone. Absolutely devastating. What one saw today made Nisagra of last year look like Mickey Mouse. This was a serious nasty piece of work and still in progress. Fingers cross. It doesn't cause even more serious damage in landfall. God bless 🙏 #CycloneTaukte