INDvsNZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 में सिद्धार्थ कौल भी हुए शामिल

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और उसके बाद के न्यूजीलैंड दौरे से विश्राम दिया गया है और उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने बयान में कहा, ''गेंदबाजों पर कार्यभार को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले पर्याप्त विश्राम देने का फैसला किया गया। मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे में उनके स्थान पर टीम में लिया गया है।''



इसमें कहा गया है, ''पंजाब के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है।'' हाल ही में पंजाब के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने रणजी ट्रॉफी में 55 रन देकर 6 विकेट झटके थे।

सिद्धार्थ कौल ने भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले हैं। 6.62 के इकोनॉमी से उन्होंने 179 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया है। वहीं, 2 टी20 मैचों में उन्होंने 6.50 की इकोनॉमी से 39 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। कौल ने पिछले साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए क्रिकेट में सिद्धार्थ का रिकॉर्ड अच्छा रहा है।

उन्होंने 57 फर्स्ट क्लास मैचों में 2.99 की इकोनॉमी से 203 विकेट लिए हैं तो वहीं, 77 लिस्ट ए मैचों में वह अबतक 5.17 की इकोनॉमी से 135 विकेट ले चुके हैं।

जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम

जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 21 विकेट लेकर भारत की 2-1 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। केवल 12 महीने पहले टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बुमराह अब तीनों प्रारुपों में भारत के मुख्य गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और इशांत शर्मा की मौजूदगी वाले आक्रमण को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ तेज आक्रमण माना जा रहा है।



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत तीन वनडे मैच खेलेगा, जिसका पहला मैच शनिवार को खेला जाएगा। इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे में भारतीय टीम पांच वनडे और तीन टी20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज

12 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच (सिडनी)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

15 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच (एडिलेड)- 8:50 AM (भारतीय समयानुसार)

18 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे मैच (मेलबर्न)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

भारत का न्यूजीलैंड दौरा

23 जनवरी 2019- पहला वनडे मैच (नेपियर) (8:00 AM, भारतीय समयानुसार)

26 जनवरी 2019- दूसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (8:00 AM, भारतीय समयानुसार)

28 जनवरी 2019- तीसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (8:00 AM, भारतीय समयानुसार)

31 जनवरी 2019- चौथा वनडे मैच (हैमिल्टन) (8:00 AM, भारतीय समयानुसार)

03 फरवरी 2019- पांचवां वनडे मैच (वेलिंगटन) (8:00 AM, भारतीय समयानुसार)

06 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी-20 मैच (वेलिंगटन) (1:00 PM भारतीय समयानुसार)

08 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी-20 मैच (ऑकलैंड) (12:00 PM भारतीय समयानुसार)

10 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी-20 मैच (हैमिल्टन) (1:00 PM भारतीय समयानुसार)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, मोहम्मद शमी।