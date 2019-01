न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले क्या कर रहे थे शुभमन गिल? देखें PHOTOS

पंजाब के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से ही न्यूजीलैंड पहुंच गए थे। लेकिन शुभमन गिल 21 तारीख को न्यूजीलैंड के लिए भारत से रवाना हुए। इस दौरान शुभमन न्यूजीलैंड दौरे के लिए जीतोड़ तैयारी कर रहे थे। वह आईपीएल की अपनी टीम केकेआर की ईडेन गार्डंस स्थि​त एकेडमी में बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। कोलकाता नाईट राइडर्स ने शुभमन के प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें अपने आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह केकेआर के अपने साथियों नीतीश राणा, रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान और अभिषेक नायर के साथ अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड दौरे के लिए शुभमन गिल का भारत की राष्ट्रीय टीम में चयन विगत 13 जनवरी को हुआ था।

👨‍👦Father and son 💜@RealShubmanGill's father, Mr. Lakhwinder Singh, hasn't played much cricket himself. But it's his honest coaching, guidance, vision and belief that has helped shape Shubman, the cricketer.



👏 We salute you for your dedication, sir. #KorboLorboJeetbo pic.twitter.com/6wg6KQyiKQ