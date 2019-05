VIDEO: शानदार पारी के बाद शुभमन गिल ने परिवार को लेकर कही ये बातें

कोलकाता नाइटराइडर्स ने शुक्रवार को किंग्स इलेवन पंजाब को आसानी से हरा कर आईपीएल (IPL 2019) में प्लेऑफ में अपनी संभावनाओं को बनाए रखा। इस जीत के नायक रहे युवा बल्लेबाज शुभमनन गिल। गिल ने 49 गेंदों पर 65 नाबाद की पारी खेली। किंग्स इलेवन द्वारा दिए 184 के लक्ष्य को केकेआर ने दो ओर शेष रहते हासिल कर लिया।

शुभमन गिल को बेशक यह लगता हो कि वह निचले क्रम पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सबका दिल जीता है। वह क्रिस लिन से किसी भी सूरत में कम नहीं दिखाई दिए। इससे पहले शुभमन ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों- लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह का सामना करते हुए 76 रन की पारी खेली थी। शुक्रवार को गिल ने क्रिस लिन के साथ 62 रन की भागीदारी निभाई।

इसके बाद दूसरी विकेट के लिए 50 और तीसरी विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह मैच आसानी से जीत लिया। यह केकेआर की छठी जीत थी।

गिल की पारी इसलिए भी खास थी, क्योंकि आईएस बिंद्रा स्टेडियम पर शुक्रवार को उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे। जब गिल का अर्धशतक पूरा हुआ तो उनके पिता ने भांगड़ा करना शुरू कर दिया।

मैच के बाद शुभमन गिल ने कहा, मेरा पूरा परिवार सामने बैठा था, यहां तक कि मेरे गांव के कुछ लोग भी आए हुए थे। उन सबके सामने बड़ी पारी खेलना एक शानदार अनुभव था। अब हमें एक मैच और खेलना है। यदि हम वह जीत जाते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। हम प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे।'

Breaking into Bhangra 🕺 at the IS Bindra Stadium stands was their way of conveying how overjoyed Mr. and Mrs. Gill were after @RealShubmanGill raced the chase for @KKRiders on Friday! By @tanmoym. #KXIPvKKR



WATCH the full video - https://t.co/mKyalB4e5v pic.twitter.com/5cKVZhNEib