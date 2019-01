VIDEO: डेब्यू से पहले रंग में दिखे शुभमन गिल, जड़े शानदार शॉट्स

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2018 के स्टार शुभमन गिल (Shubman Gill) को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। शुभमन ने इंडिया ए की तरफ से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी। रणजी ट्रॉफी में भी 10 पारियों में उन्होंने 98.75 की औसत से 790 रन बनाए थे। डेब्यू से पहले शुभमन ने न्यूजीलैंड में (India vs New Zealand) नेट प्रैक्टिस में कुछ शानदार स्ट्रोक लगाए।

बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शुभमन गिल की नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शुभमन न्यूजीलैंड की बाउंसी पिचों पर एकदम सहज नजर आ रहे हैं। हालांकि, उन्हें डेब्यू के लिए संभवतः इंतजार करना होगा लेकिन उम्मीद है कि टीम प्रबंधन उन्हें एक मौका जरूर देगा ताकि वर्ल्ड कप 2019 के लिए उन्हें परखा जा सके।

इस युवा खिलाड़ी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपने स्ट्रोक्स खुल कर खेलते हैं। शुभमन ने बताया, ''यह बड़ी कामयाबी है कि मुझे न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। मैं न्यूजीलैंड में अंडर-19 में अच्छा खेला था। अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा।''

📽️📽️#TeamIndia's latest recruit @RealShubmanGill was seen sweating out in the nets at his first training session with the Senior Men's team 😎😎 #NZvIND pic.twitter.com/E8COH3Avnr — BCCI (@BCCI) January 22, 2019

उन्होंने कहा, ''न्यूजीलैंड में मैंने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि वहां मुझे तकनीक में कोई बदलाव नहीं करना होगा। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं दबाव झेलने के लिए तैयार हूं। मैं यह भी जानता हूं कि भारत में खेलने के मुकाबले न्यूजीलैंड में खेलना कठिन होता है।''

📹 Shubman Gill interview | "...the journey begins here" 🔥



From his Kiwi love story to #KKRAcademy, and of course, the excitement of joining Virat Kohli's #TeamIndia 🇮🇳 - @RealShubmanGill sheds light on his preparations and mindset ahead of #NZvIND 💜#KorboLorboJeetbo pic.twitter.com/7pF99Knpwn — KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 22, 2019

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय सीरीज जीत कर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया न्यूजीलैंड में वनडे और टी-20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। संयोग से भारत महिला टीम भी न्यूजीलैंड में 3 वनडे और 3 टी-20 सीरीज खेलने वाली है। पुरुष टीम के कप्तान विराट कोहली अपने अभियान की शुरुआत 23 जनवरी को करने जा रहे हैं जबकि महिला क्रिकेट टीम मिताली राज के नेतृत्व में पहला वनडे गुरुवार (24 जनवरी) को मैक्लीन पार्क में खेलेगी।

न्यूजीलैंड की पुरुष टीम का नेतृत्व केन विलियम्सन और महिला टीम का एमी सैट्टरवेट करेंगी। मंगलवर को चारों कप्तान टूर्नामेंट की ट्रॉफी के साथ मौजूद थे।

We are in New Zealand and can't wait for the series to start. Let's get behind @imVkohli and his boys and @M_Raj03 and her girls. #TeamIndia pic.twitter.com/EqCZMuKlPi — BCCI (@BCCI) January 22, 2019



आईसीसी ने भी 2018 के लिए पुरुषों की टेस्ट और वनडे टीम के बेस्ट प्लेयर की घोषणा की। भारत का दबदबा यहां भी बना रहा। विराट कोहली टेस्ट और वन डे दनों में सबसे आगे रहे। कोहली के लिए भी यह अविश्वनीय पल थे। साल 2018 में उन्होंने 14 मैचों में 133.55 की औसत से 1202 रन बनाए। इनमें छह शतक भी शामिल हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड में टीम इंडिया की सफलता बहुत कम रही है।

पिछले दौरे पर टीम इंडिया 4-0 से हारी थी। पहला मैच नेपियर में खेलने के बाद भारत को दो मैच माउंट माउनगुई में खेलने हैं। इसके बाद चौथा और पांचवां मैच क्रमशः हेमिल्टन और वेलिंगटन में खेला जाएगा।