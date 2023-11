ऐप पर पढ़ें

Who is the youngest captain in the history of IPL: गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2024 के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान शुभमन गिल के रूप में किया। 24 साल की उम्र में जीटी ने अपने इस खिलाड़ी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में फैंस के जहन में यह सवाल उठने लगा कि क्या गिल आईपीएल के इतिहास में कप्तान बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आपको बता दें, इसका जवाब ना है। शुभमन गिल आईपीएल में कप्तानी करने वाले 9वें सबसे युवा कप्तान होंगे। उनसे कम उम्र में भी कई खिलाड़ियों ने आईपीएल में कप्तानी की हुई है। आइए जानते हैं इनके बारे में-

आईपीएल में कप्तानी करवे वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की इस सूची में 9 में से 6 भारतीय है। वहीं सबसे युवा कप्तान बनने का रिकॉर्ड भी एक भारतीय के नाम ही है।

आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड और किसी के नहीं, बल्कि विराट कोहली के नाम है। जी हां, 2011 में 22 साल की उम्र में किंग कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कमान संभाली थी। वहीं साल 2012 में इसी उम्र में स्टीव स्मिथ ने पुणे वॉरियर्स की अगुवाई की थी।

23 साल की उम्र में सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और राशिद खान आईपीएल में कप्तान बन चुके हैं। वहीं 24 की उम्र में शुभमन गिल से पहले दिनेश कार्तिक और सैम कुर्रन को आईपीएल में कप्तानी करने का मौका मिला था।

आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा कप्तान-

विराट कोहली (उम्र 22, 2011 में) - रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

स्टीव स्मिथ (उम्र 22, 2012 में) - पुणे सुपर जाएंट्स

सुरेश रैना (उम्र 23, 2010 में) - चेन्नई सुपर किंग्स

श्रेयस अय्यर (उम्र 23, 2018 में) - दिल्ली कैपिटल्स

ऋषभ पंत (उम्र 23, 2021 में) - दिल्ली कैपिटल्स

राशिद खान (उम्र 23, 2022 में) - गुजरात टाइटंस

दिनेश कार्तिक (उम्र 24, 2010 में) - दिल्ली डेयरडेविल्स

सैम कुरेन (उम्र 24, 2023 में) - पंजाब किंग्स

शुभमन गिल (उम्र 24, 2024 में) - गुजरात टाइटंस

बात गुजरात टाइटंस की करें तो, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से ट्रेड करने के बाद जीटी ने केन विलियमसन के टीम में रहते हुए शुभमन गिल को कप्तान बनाने का फैसला लिया। इससे टीम की दूरदृष्टि की पता चलता है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस टीम ने दो साल पहले इस रंगारंग लीग में अपने सफर का आगाज किया था। पहले सीजन में टीम चैंपियन बनी थी, तो दूसरे सीजन में टीम ट्रॉफी से मात्र एक कदम से चूक गई थी।