INDvsWI, 2nd ODI: श्रेयस अय्यर ने जड़ा शानदार अर्धशतक, फैन्स बोले- नंबर 4 पर खिलाओ 

India vs west Indies, 2nd ODI: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 59 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने शानदार 120 रनों का पारी खेली। उनकी इस पारी में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी बखूबी साथ निभाया। मैच के बाद विराट कोहली ने श्रेयस की जमकर तारीफ की और कहा कि अय्यर ने उनका काम आसान कर दिया था। श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे में 68 गेंदों पर 71 की पारी खेली। उनकी इस शानदार पारी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही है।

रोहित शर्मा, शिखर धवन और ऋषभ पंत के सस्ते में आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभाला। इन दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। श्रेयस अय्यर की इस पारी के बाद उनकी तारीफ हो रही है। साथ ही फैन्स उन्हें नंबर 4 पर खिलाने की भी अपील कर रहे हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में ऋषभ पंत चौथे नंबर खेलने आए थे और श्रेयस अय्यर को पांचवे नंबर पर उतारा गया। शिखर धवन (02) की एक और नाकामी के बाद रोहित शर्मा 34 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अय्यर ने मौके का पूरा फायदा उठाया और आत्मविश्वास से भरी पारी खेलकर चौथे नंबर पर अपना दावा मजबूत किया, क्योंकि ऋषभ पंत (35 गेंदों पर 20) फिर से इस नंबर के साथ न्याय नहीं कर पाए। विराट कोहली को जब दूसरे छोर से एक अदद साथी की तलाश थी, तब अय्यर ने वही कमी पूरी की।

विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए कहा, ''मध्य क्रम में श्रेय अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। श्रेयस काफी आत्मविश्वास के साख खेले और सही समय पर अच्छे शॉट्स का चयन किया और मेरे ऊपर बढ़ रहे दवाब को कम किया। जब मैं आउट हुआ उसके बाद उन्होंने रन बटोरे और टीम को मजबूत स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई।”

Shreyas ... always been a great admirer of his play ..



Even in IPL too .. he's proven best..



Finally proved again with the chance given



50 for Shreyas Take a Bow ... 😍😍#INDvWI #Iyer pic.twitter.com/rJXQ2Asz6u — Neninth€ ❣️ (@Balupbrs) August 11, 2019

Wicket!



Shreyas Iyer falls for a brilliant 71, bowled by Holder trying to up the ante in the death overs.



His innings has put India on course to a good score 👏



🇮🇳 252/5 (46)#WIvIND #ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) August 11, 2019

Shreyas Iyer's incredible innings proved completely right for number four.🎉🇮🇳

I have included #ShreyasIyer in my list of favorite players.#BCCI #ShreyasIyer pic.twitter.com/2psHi8qFe6 — Jitendra Sharma (@Jitendra_Jitu__) August 12, 2019

Excellent fifty for Shreyas Iyer. Very important innings for him and also for team's balance. He is the solution for India's long term problem. Surely team management think about him in coming days.



Make it count..💪#WIvIND #ShreyasIyer pic.twitter.com/4x0ZxhBV8D — Rohit Sharma FC (@Ro45FC) August 11, 2019

Well played @ShreyasIyer15 - great way to cement that spot in the national team — Parth Jindal (@ParthJindal11) August 11, 2019

#ShreyasIyer

I think Iyer is the best batsman for no4 position, takes singles easily which makes flexibility for others , no doubt Rishab Pant is also good but if Indian team use him as a finisher it would be great. pic.twitter.com/zXKjvXzC5i — it's me adi (@imaditya6195) August 11, 2019

#rishabhpant shud be batting lower down at 7. #ShreyasIyer shud be at 4. Followed by #ravindrajadeja at 5 and Kedar Jadhav at 6. No way is Pant better than Shreyas and Jaddu. #WIvIND — Satyan (@MurgMakhaniRox) August 12, 2019

बता दें कि मैच में दूसरी बार बारिश का खलल पड़ने के बाद वेस्टइंडरीजय को डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत 46 ओवर में 270 रन का लक्ष्य मिला। वेस्टइंडीज की टीम इसके जवाब में एक समय चार विकेट पर 148 रन बनाकर अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन मेजबान टीम ने अंतिम छह विकेट 62 रन पर गंवा दिए। इसके बाद पूरी टीम 42 ओवर में 210 रन पर ढेर हो गई। भारत और विंडीज के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का तीसरा तथा आखिरी मैच 14 अगस्त को खेला जाएगा।