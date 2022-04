श्रेयस अय्यर ने कोलकाता की हार के लिए इस खिलाड़ी को ठहराया जिम्मेदार, कहा-मैं अंत तक खेलना चाहता था लेकिन...

कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस हार के लिए एक खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक मैच में शतक भी लगा हो और हैट्रिक भी ली गई हो।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 19 Apr 2022 07:16 AM

इस खबर को सुनें