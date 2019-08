VIDEO: श्रेयस अय्यर बोले- चहल की पिटाई देख आया गुस्सा, इसलिए कैरिबियाई गेंदबाजों को धोया

वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया के मध्यक्रम को मजबूती देने वाले श्रेयस अय्यर ने चहल टीवी को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने चहल टीवी के होस्ट युजवेंद्र चहल के एक सवाल के जवाब में दिलचस्प खुलासा किया। जब चहल ने अय्यर से पूछा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी मुकाबले में उन्होंने इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी क्यों की? तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों द्वारा युजवेंद्र चहल सहित दूसरे भारतीय गेंदबाजों की पिटाई से गुस्से में आ गए थे।

Shreyas adds new twist to Chahal TV 😎😎



What are @yuzi_chahal & Shreyas up to in this final episode of Chahal TV from the Caribbean? By @28anand



Find out here 📹📽️https://t.co/zHcA7hsCNR #WIvIND #TeamIndia pic.twitter.com/9rx8d0LggG