India vs Sri Lanka: श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोया आपा, इस सवाल पर भड़के; वीडियो वायरल

Shreyas Iyer lost his cool in the press conference: भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल के खिलाफ थोड़ा परेशान नजर आते हैं, कुछ समय से यह उनकी कमजोरी भी रही है। यही वजह है विपक्षी टीमें पारी की शुरुआत में उन्हें शॉर्ट बॉल से खूब परेशान करती हुई नजर आती है। इस वर्ल्ड कप में भी कई बार उन्हें शॉट बॉल पर परेशान होते हुए और आउट होते हुए देखा गया है, मगर गुरुवार शाम वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने शॉर्ट बॉल को अच्छे से टैकल किया और पुल लगाते हुए खूब रन बनाए। अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ 82 रनों की शानदार पारी खेली जिसके दम पर टीम इंडिया 357 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर को एक पत्रकार ने शॉर्ट बॉल को उनकी कमजोरी बताया तो वह भड़क गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

पत्रकार ने पूछा- वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही शॉर्ट बॉल आपकी लिए प्रॉब्लम रही है, मगर आज हमने कई बढ़िया शॉट्स देखे। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए कैसी तैयारी करेंगे, हम सब जानते हैं कि शॉर्ट बॉल में वो कितना माहिर हैं।

श्रेयस अय्यर बोले- जब आप मेरे लिए प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है?

पत्रकार- प्रॉब्लम नहीं मतलब ये आपको परेशान करती है।

श्रेयस अय्यर ने इसके जवाब में कहा 'मुझे परेशान करती है? क्या आपने देखा है कि मैंने कितने पुल शॉट्स खेले हैं, जिसमें से कई बाउंड्री भी गए हैं। यदि आप गेंद को हिट करेंगे तो आप किसी भी तरीके से आउट हो सकते हैं। फिर चाहे वह एक शॉर्ट गेंद हो या ओवरपिच गेंद, यदि मैं दो या तीन बार बोल्ड होता हूं तो फिर आप सभी कहेंगे कि ये इनस्विंग गेंद नहीं खेल पाता है, यदि बॉल स्विंग तो ये कट शॉट भी नहीं खेल सकता। हम एक खिलाड़ी के तौर पर किसी भी गेंद पर आउट हो सकते हैं। ये सब आप लोगों की तरफ से ये सब माहौल बाहर बनाया गया है और इसी कारण ये आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है और आप इन्हीं सभी चीजों पर काम करते रहते हैं।

उन्होंने आगे कहा 'मैं मुंबई से आता हूं और वानखेड़े कि पिच पर मैं काफी खेला हूं जहां भारत की अन्य मैदानों की पिचों के मुकाबले अधिक बाउंस देखने को मिलता है। मैं अधिकतर मैच यहां पर खेले हैं और इसी वजह से मुझे अच्छी तरह से पता है कि बाउंस गेंदों से किस तरह से निपटना है। आप जब बाउंस गेंदों पर हिट करने जाते हैं तो आप आउट भी हो सकते हैं कभी ये आपके पक्ष में भी जाता है। ऐसा हो सकता है कि मैं जब ऐसी गेंदों को मारने के लिए गया हूं तो अधिकतर समय आउट हुआ हूं जिसके कारण आप सभी सोचते हैं कि ये मेरे लिए समस्या है।'

कैसा रहा इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच

श्रेयस अय्यर की 82 रनों की पारी से पहले शुभमन गिल ने 92 तो विराट कोहली ने 88 रनों का योगदान दिया था। इन तीनों बल्लेबाजों के अर्धशतकों के दम पर भारत ने श्रीलंका के सामने 358 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर के सामने श्रीलंका की पूरी टीम मात्र 55 रनों पर ही सिमट गई। गेंदबाजी में भारत के लिए मोहम्मद शमी एकबार फिर चमके जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। शमी को उनकी इस शानदार गेंदबाजी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

भारत ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तो बादशाहत हासिल की साथ ही सेमीफाइनल का टिकट भी कटाया। भारत सेमीफाइनल में अधिकारिक रूप से पहुंचने वाली पहली टीम बना है।