श्रेयस अय्यर का वेंकटेश पर फूटा गुस्सा; रन को लेकर बीच मैदान पर चिल्लाकर लगाई डांट-VIDEO

श्रेयस दो रन लेना चाहते थे, लेकिन वेंटकेश ने मना कर दिया और केकेआर के कप्तान ने चिल्लाकर वेंकटेश को डांट लगानी शुरू कर दी। कोलकाता की पारी के 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Tue, 19 Apr 2022 08:16 AM

