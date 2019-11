VIDEO: श्रेयस अय्यर ने इस फिटनेस चैलेंज में केएल राहुल को दी मात

India vs Bangladesh, 2nd T20I at Rajkot: बांग्लादेश के साथ तीन टी-20 मैचों की सीरीज में बेशक भारत 0-1 से पीछे चल रहा हो, लेकिन टीम प्रबंधन भारतीय खिलाड़ियों को फिट रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। गुरुवार (7 नवंबर) को दोनों के बीच दूसरा टी-20 खेला जाना है। बीसीसीआई ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को जिम में रोप चैलेंज स्वीकार करते देखा जा सकता है।

इस चुनौती में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को 30 सेकेंड में पूरा करने के लिए कहा गया था, जो सबसे ज्यादा बार परफॉर्म करता वह विजेता होता। राहुल ने इस एक्सरसाइज को दिए गए समय में 45 बार किया, जबकि मुंबई के बल्लेबाज ने 30 सेकेंड में 50 बार।

