'आतंकी देश छोड़ देना चाहिए' ट्वीट लाइक कर बुरे फंसे मोहम्मद आमिर

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर एक नए विवाद में घिर गए हैं। आमिर ने बीते शुक्रवार (19 जुलाई) को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसके बाद से खबरें आ रही हैं कि वो ब्रिटेन में बसने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के बीच आमिर एक ऐसी ट्वीट लाइक कर बैठे जिसको लेकर बवाल मच गया है।

Thank you PCB, our PM @ImranKhanPTI @wasimakramlive bhi @SAfridiOfficial bhi @waqyounis99 & @yousaf1788. Thank you and my fans for always supporting me and I hope you all will support my this decision also.see video link https://t.co/BbAYzPbncl — Mohammad Amir (@iamamirofficial) July 26, 2019

एक ट्वीट में लिखा था, 'मुझे लगता है कि उन्हें आतंकी देश छोड़ देना चाहिए।' मोहम्मद आमिर ने इस ट्वीट को लाइक किया, हालांकि बाद में उन्होंने इसको डिसलाइक भी कर दिया, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसको लेकर आमिर को सोशल मीडिया पर काफी खरी-खोटी भी सुनाई जा रही है। आमिर स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पांच साल का बैन झेल चुके हैं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी की।

Looks like he is influenced by Jofra Archer's heroics in #CWC19 — Karthik Gangadhar (@karthikg1643) July 29, 2019

Iske intention kuch alag lag rahe hai ab to — Aniket (@Anitroy0) July 28, 2019

टेस्ट क्रिकेट से उनका संन्यास लेना कई दिग्गज क्रिकेटरों को नहीं भाया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों शोएब अख्तर, वसीम अकरम और रमीज रजा ने आमिर के इस फैसले को गलत बताया। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 59 वनडे और 42 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आमिर ने 36 टेस्ट मैचों में 30.47 की औसत से 119 विकेट लिए हैं। आमिर ने महज 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। मोहम्मद आमिर ने वनडे और टी20 फॉरमैट में खेलते रहने का फैसला लिया है।

To me Mohammad Amir retiring from Test cricket is a bit surprising because you peak at 27-28 and Test cricket is where you are judged against the best, it’s the ultimate format. Pakistan will need him in two Tests in Australia and then three in England. — Wasim Akram (@wasimakramlive) July 26, 2019